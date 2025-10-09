Gazze'de sağlık çalışanları ateşkes kararını secde ederek kutladı

Gazze'de ateşkes için günlerdir müzakereler yapılıyordu.

Mısır'da, Katar ve Türkiye'nin de arabuluculuğuyla dün gerçekleştirilen müzakereler sonucunda İsrail ve Hamas tarafları, ateşkes için mutabakata vardı.

ANLAŞMANIN BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ BEKLENİYOR

Bu kapsamda İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes anlaşmasını onaylamak için bugün saat 17.00'de toplanması bekleniyor.

İsrail ordusu, ateşkese varılmasının ardından Gazze'de işgal edilen noktalardan askerlerini kısmen çekmeye hazırlandığını da duyurdu.

GAZZELİLER SEVİNÇLE KARŞILADI

Ateşkesin, kabine toplantısı sonrası yürürlüğe girmesi beklenirken, 2 yılı aşkın süredir açlık ve bombardımanlarla mücadele eden Gazzelilerin heyecanlı bekleyişi de sürüyor.

Gazzeliler, mutabakata varılan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasının ardından sokaklara çıkarak sevinç gösterilerinde bulundu, sloganlar attı ve Filistin bayrakları salladı.

ŞÜKÜR SECDESİ

Ekim 2023'ten bu yana zor koşullar altında çalışan sağlık çalışanları da ateşkes kararını büyük bir sevinçle karşıladı.

Sağlık çalışanlarının, ateşkes kararının secde ederek kutlaması da dikkat çekti.