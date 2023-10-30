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Gazze'den dumanlar yükseliyor...
İsrail, abluka altına aldığı Gazze'yi gece gündüz bombardımana tutuyor.
24.güne giren saldırılarda Gazze halkı yaşam mücadelesi veriyor.
Hava saldırlarıyla enkaza dönüşen Gazze'de binlerce Filistinli hayatını kaybetti.
Sağlık sistemi çöktü
29 bin konutun yıkıldığı şehir adeta koca bir enkaza dönüştü.
Hastane ve morgların dolduğu, sağlık sisteminin tamamen çöktüğü Gazze'den acı görüntüler gelmeye devam ediyor.
Bir ambulansta kaydedilen görüntüler izleyenlerin yüreğini yaktı.
Bebeği güldürürken gözyaşlarını tutamadı
Saldırılardan yaralı olarak kurtarılan 3 aylık bebeği kucağına alan personel, önce bebeğin acılarını unutturmak için onu güldürdü daha sonra da hüngür hüngür ağlamaya başladı.
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