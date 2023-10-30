Gazze'de sağlık sistemi çöktü! Yaralı bebeği güldürmeye çalışan sağlık görevlisi gözyaşlarını tutamadı... İsrail'in ablukası altına devam eden savaşta Gazze bombardımanı sürerken yaralı bebeği hastaneye götüren sağlık çalışanı hüngür hüngür ağlamaya başladı.

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ensonhaber.com

Gazze'den dumanlar yükseliyor...

İsrail, abluka altına aldığı Gazze'yi gece gündüz bombardımana tutuyor.

24.güne giren saldırılarda Gazze halkı yaşam mücadelesi veriyor.

Hava saldırlarıyla enkaza dönüşen Gazze'de binlerce Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık sistemi çöktü

29 bin konutun yıkıldığı şehir adeta koca bir enkaza dönüştü.

Hastane ve morgların dolduğu, sağlık sisteminin tamamen çöktüğü Gazze'den acı görüntüler gelmeye devam ediyor.

Bir ambulansta kaydedilen görüntüler izleyenlerin yüreğini yaktı.

Bebeği güldürürken gözyaşlarını tutamadı

Saldırılardan yaralı olarak kurtarılan 3 aylık bebeği kucağına alan personel, önce bebeğin acılarını unutturmak için onu güldürdü daha sonra da hüngür hüngür ağlamaya başladı.