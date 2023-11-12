Gazze'de Şifa Hastanesi hizmet dışı kaldı: 600 hasta ve yaralı ölümle burun buruna İsrail'in Gazze'de peş peşe saldırılar gerçekleştirdiği Şifa Hastanesi'nde elektrik ve suya ulaşılamıyor. Zor şartlardan dolayı 600 yaralı ve hasta ise ölümle karşı karşıya..

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ensonhaber.com

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları günden güne şiddetini artırıyor.

Özellikle hastaneleri hedef alan İsrail, Şifa Hastanesine de saldırılar gerçekleştirdi.



Şifa Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Ahmed Ebu Neda, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna hastanedeki durumla ilgili bilgi verdi.

"Hastanede 600 hasta ve yaralı bulunuyor"

Hastanedeki durumun tam bir felaket olduğunu belirten Ebu Neda, şunları söyledi:

"Az önce iki yaralı geldi, birinin karnı açık, bağırsakları dışarıya çıkmıştı ama hiç bir şey yapamadık. Ameliyathanelerde elektrik yok. İçecek suyu bile zor buluyoruz. Hastanede 600 hasta ve yaralı var. Durum, kelimenin tam anlamıyla felaket. Durumun bu şekilde devam etmesi, hastalar için ölüm fermanının verilmesi anlamına gelir."

Doktorlar sadece 10 yaralıdan 1'ini tedavi edebiliyor

Doktorların büyük kısmının bombardıman nedeniyle hastaneyi terk ettiğini kaydeden Ebu Neda, bazı doktorların da yaralılara yardım etmek için hastanede kalmaya devam ettiğini dile getirdi.

Ebu Neda, kısıtlı imkanlar ve yaralı sayısının çok olması nedeniyle doktorların getirilen yaralılar arasında seçim yapmak ve 10 yaralıdan 1'ini tedavi edip diğerlerini kaderine terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.

"Psikolojik desteğe ihtiyacımız var"

Doktorların maruz kaldıkları olaylar nedeniyle psikolojik desteğe ihtiyaç duyacağına işaret eden Ebu Neda, hastanede durumun kimsenin tahammül edemeyeceği kadar korkutucu ve dehşet verici olduğunu söyledi. Ebu Neda, bunun "tüm uluslararası tıp ve sağlık kurumları için yüz karası bir durum" olduğunu kaydetti.

Ebu Neda, hastanedeyken silah sesleri duyduklarını, hiçbir iletişim hatları olmadığını, hastane dışında neler olup bittiğini bilmediklerini, hastanenin yakınlarında ambulans da görmediklerini anlattı.

"Bizi kurtarsınlar, bu savaşı durdursunlar yoksa öleceğiz"

Filistin Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis, İsrail ordusunun hastaneden kaçmak isteyenlere ateş açtığını belirterek, "Bizi kurtarsınlar, bu savaşı durdursunlar yoksa öleceğiz." ifadesiyle dünyaya çağrıda bulundu.

Malhis, Şifa Hastanesi'ndeki duruma ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Uzun süre kendisine ulaşılamayan Malhis, telefon hatlarının çekmeye başladığı kısa bir aralıkta, sık sık kesilen görüşmede son durumu anlattı.

"Hastane dışına çıkmak isteyeni vuruyorlar"

Malhis, İsrail ordusunun hastane çevresini kuşattığını belirterek, "Hastane dışına çıkmak isteyeni vuruyorlar. Birimler arası gidip gelen olursa burada da hareket edeni vuruyorlar. Bahçede, acilin önünde çok şehit var, durum çok kötü ve tehlikeli, anlatılacak gibi değil." ifadelerini kullandı.

Daha önce hastanede (ve yerleşkesine sığınmış) 60 bin kişinin bulunduğunu aktaran Malhis, son 2 gündür İsrail'in hastaneye yönelik yoğun şekilde saldırı gerçekleştirdiğini, hastalar, doktorlar, hemşireler ve hastane çalışanları olmak üzere yaklaşık 17 bin kişinin hala hastanede olduğunu söyledi.

"Hastaneden kaçmaya çalışanları vurdular"

Malhis, hastaneden bazı kişilerin kaçabildiğini, birçoklarının ise yollarda öldüğünü vurgulayarak, "Susuz, elektriksiz, yemeksiz hapishane gibi. Bahçede 100'den fazla şehit vardı. Şehitleri hastane bahçesine gömmeye çalışanları da vurdular. Hastane bahçesi şehit dolu. Bazıları hastaneden kaçmaya çalıştılar, onları da vurdular." diye konuştu.

"Bizi kurtarın yoksa öleceğiz"

İsrail tanklarının, hemen hastanenin bahçesinde olduğunun altını çizen Malhis, dünyaya çağrıda bulundu:

"Bir metre bile mesafe yok, kapıdalar. Hastane çevresinde İsrail ordusu var, çıkanı hemen vuruyorlar. Savaş uçaklarıyla vuruyorlar. Şifa Hastanesi'ni kuşatmaya aldılar. İnternet bağlantısı yok. Ne olursun bizi kurtarsınlar, bu savaşı durdursunlar yoksa öleceğiz. Her tarafta ölü var. Bizi kurtarın durum çok kötü."

"Durum tamamen kontrolden çıktı"

Gazze Şeridi’nin en büyük ve merkez hastanesi olan Şifa Hastanesi’nin Direktörü Muhammet Abu Salmiya, hastanedeki yakıtın tükendiğini belirterek, “Durum tamamen kontrolden çıktı” dedi.

Gazze Şeridi’nin en büyük ve merkez hastanesi olan Şifa Hastanesi’nin Direktörü Muhammet Abu Salmiya yaptığı açıklamada, İsrail’in Şifa Hastanesi’ne ve çevresine düzenlediği saldırılara değinerek, "Dünden bu yana burada kalan yerinden edilmiş Filistinli sayısı azaldı. Hastane saldırıya uğradığından birçok kişi ayrıldı ve bazıları yakındaki okula sığındı” dedi.

"Yüzlerce ceset çürüyor"

Onlarca kişinin öldürüldüğünü ve yaralandığını belirten Salmiya, “Burada yaklaşık 5 bin ila 7 bin yerinden edilmiş Filistinli kaldı” ifadelerini kullandı. Hastanede yakıtın tükenmesi nedeniyle dondurucuların çalışmadığını belirten Salmiya, “Bu bir trajedi. Cesetleri, çalışmadıkları için dondurucuya koyamıyoruz. Bu yüzden hastanenin yakınına bir çukur kazmaya karar verdik” şeklinde konuştu. Durumun son derece insanlık dışı olduğunu vurgulayan Salmiya, "Durum tamamen kontrolden çıktı. Yüzlerce ceset çürüyor" dedi.