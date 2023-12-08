Gazze'de son 24 saatte 450'den fazla hedef vuruldu İsrail ordusu 24 saat içinde Gazze Şeridi'nde 450'den fazla hedefe "karadan, denizden ve havadan" saldırı düzenlediklerini bildirdi.

AA

İsrail-Filistin savaşında 2 ay geride kaldı.

Tüm şiddetiyle devam eden savaşta, can kaybı her geçen gün artıyor.

Havadan, karadan ve denizden gece-gündüz devam eden saldırılarda, İsrail tüm gücünü kullanıyor.

Bugün de 9'uncu cumada da geniş kısıtlamalar yapıldı. Mescid-i Aksa'ya girişler bir kez daha engellendi.

"Top mermileri ile saldırıldı"

Bölgedeki son duruma ilişkin açıklamada İsrail ordusu tarafından yapıldı.

Ordundan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail deniz kuvvetlerinin Gazze Şeridi'nin merkezinde ve güneyinde Hamas deniz kuvvetlerinin kullandığı altyapıya top mermileri ve hassas mühimmatlarla saldırdığı" ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in bunu Hamas'ın "donanma ve istihbarat yeteneklerine geniş çapta zarar vermek amacıyla" gerçekleştirdiği aktarıldı.

"24 saatte 450'den fazla hedef vuruldu"

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta da "bir hücre evine yaklaşık 2 saat süren hava saldırısı" düzenlediği ve çok sayıda Filistinlinin öldürüldüğü kaydedildi.

"Son 24 saatte havadan, denizden ve karadan 450'den fazla hedefe saldırı düzenlendi." ifadesine yer verilen açıklamada, Gazze Şeridi'nde çatışmaların sürdüğüne işaret edildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)