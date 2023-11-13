Gazze'de son durum: Cenazeleri hayvanlar yemeye başladı Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir El Burş, saldırılar nedeniyle dışarıdan alınamayan naaşların, hayvanlar tarafından yenmeye başladığını açıkladı.

ensonhaber.com

Gazze'de bir insanlık dramı yaşanıyor.

38 gündür İsrail ordusunun saldırısı altında olan Gazze'deki durum gün geçtikçe daha da vahim boyuta ulaşıyor.

Saldırılar sonucunda binalar yerle bir olurken, sivil halk hastanelere sığınıyor.

Ancak İsrail'in bir hedefi de hastaneler.

Hastaneler vuruluyor

Bombardıman sonucunda yaralanan kişilerin tedavilerinin görüldüğü hastaneler aynı zamanda bir sığınak olarak da kullanılıyor.

İsrail ise her yeni günde hastaneleri vurmaya devam ediyor.

Hastanelerdeki imkansızlıklar sonucunda yaralılar tedavi dahi edilemez hale gelirken, bir yandan da can kayıpları artıyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir El Burş, yardım için bir isyanda bulundu.

El Burş, durumun ciddiyetini ortaya koymak için cenazelerin hayvanlar tarafından yenmeye başladığını açıkladı.

"Dışarıdan alamadığımız naaşları sokak hayvanları yemeye başladı"

İşte o içler acısı açıklama;