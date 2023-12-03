Gazze'de soykırım var! Ölü sayısı artmaya devam ediyor... 7 günlük insani aranın ardından bombardımanına hız katan İsrail, 7 Ekim'den bu yana 15 bin 523 kişiyi öldürdü.

AA

İsrail ordusu iki aya yakın süredir Gazze'yi vuruyor.

Bölge tamamen enkaz yığınına dönerken sağlık sistemi de yerle bir olmuş durumda.

Büyük uğraşlar sonucu İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verildi.

Mutabakat, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi ve daha sonra 3 gün daha uzatıldı.

Ateşkesin sona erdiği dakikadan itibaren saldırılarına devam eden İsrail, felaketi kaldığı yerden devam ettirdi.

Bilanço ağırlaştı

Bu kapsamda 7 Ekim tarihinden bu yana ölü sayısı her geçen gün artıyor.

Son gelen açıklamaya göre Gazze Sağlık Bakanlığı ölü sayısının 15 bin 523'e çıktığını aktardı. Yaralı sayısı ise 41 bini aşıyor.

"Derhal ateşkes!"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, bir açıklamada bulundu.

Bu açıklamada "Tanık olduğumuz durumla ilgili endişemizi ifade edecek kelime bulamıyorum, derhal ateşkes." ifadeleri kullanıldı.

Ghebreyesus ayrıca, Gazze'de devam eden çatışma ve ağır bombardımana ilişkin haberlerin dehşet verici olduğunun altını çizdi.

Gazze'de son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 72, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 254 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)