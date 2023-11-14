Gazze'de yakıt tükendi! Her geçen dakika yaralılar hayatını kaybediyor Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze'de gözlerin çevrildiği Şifa Hastanesi'ndeki duruma ilişkin bilgi verdi. Kudra, son üç gündür yakıt eksikliği, internet kesintisi ve diğer sıkıntılar nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki ölü sayılarını güncelleyemediklerini söyledi.

AA

İsrail, savaşın 2'nci gününde Gazze'ye yakıt, su ve elektrik akışını kesti.

Bu süreçte hastanelerde sağlık sistemi adeta çöktü.

Yaralıların tedavileri ise giderek zorlaştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, saldırıların hedefindeki Şifa Hastanesi'nde son durumu açıkladı.

Kudra, Gazze'de kısıtlı imkanlarla, internet kesintisi altında çalışan hastanelerle iletişim tamamen kesildiği için son üç gündür ölü sayısını güncelleyemediklerini belirtti.

"Hastanenin bahçesi keskin nişancılar tarafından hedef alınıyor"

Kudra sözlerine şöyle devam etti:

Şifa Hastanesi son üç gündür elektrik kesintisi nedeniyle hizmet dışı. İsrail ordusu Şifa Hastanesi'ni kuşatmış durumda. Hastanenin doğu ve güney çıkışlarında tanklar var, giriş-çıkışlara izin vermiyor. Hastanenin bahçesi keskin nişancılar tarafından hedef alınıyor. Bu tıbbi kompleksin içinde bir binadan diğer binaya geçmek dahi mümkün değil.

1 bebek dahi nakledilmedi

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari'nin "yenidoğan bölümünde kuvözlerdeki bebeklerin nakledilmesi için uluslararası kuruluşlarla çalıştıkları" şeklindeki açıklamasına işaret eden Kudra, Şifa Hastanesindeki yenidoğan bölümünde kuvözlerdeki bebeklerin Gazze Şeridi dışına nakledilmesi için üç gündür uluslararası kuruluşlardan haber beklediklerini ancak şu ana kadar bir tane bebeğin nakledilmesinin dahi sağlanamadığını vurguladı.

"Her geçen dakika insanlar ölüyor"

Kudra, hastanede üç gündür yakıt eksikliği nedeniyle hayat kurtaracak tıbbi makinelerin çalışmadığına işaret ederek, "Şifa Hastanesi'nde yakıt eksikliği karşısında hayat kurtaracak tıbbi makineler çalışamıyor. Tedavi gören yaralılara ve yoğun bakım ünitesindeki hastalara sağlık hizmeti sağlayamadığımız için her geçen dakika insanlar ölüyor." şeklinde konuştu.

Dünyaya çağrıda bulundu

Çok uluslu kurum ve kuruluşların tamamıyla iletişim kurduklarına dikkati çeken Kudra, şunları kaydetti:

"Bizler tüm uluslararası kuruluşlara ulaşıyoruz. Şu ana kadar bize yeterli, uygulanabilir veya Gazze'deki hastalara sağlık hizmeti sağlayabilecek herhangi bir çözüm üretilemedi. Tüm dünyaya, sağlık hizmeti sağlayabilmemiz için Gazze'ye ve Şifa Hastanesi'ne saldırıların durdurulması çağrımızı yineliyoruz."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)