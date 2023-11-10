Gazze'de yaşam durma noktasında! Susuzluk, açlık ve çaresizlik...

Dünya tam 35 gündür Gazze'de olanları seyrediyor.
İsrail ordusu, gece-gündüz demeden Gazze halkına saldırıyor.
10 bini aşkın can kaybının yaşandığı bölgede kadınlar ve çocuklar ilk hedef oluyor.
Bombardıman devam ediyor
Öte yandan sivillerin sığındığı cami ve kiliselerle birlikte, yaralıların yetersiz imkanlarla tedavi edildiği hastaneler de bombalanıyor.
Ortaya çıkan kareler ise savaşın şiddetini gözer önüne seriyor.
Temel ihtiyaçların akışı kesildi
İsrail, savaşın henüz 2'nci gününde bölgede su, elektrik ve yakıt akışını keseceklerini açıklamıştı.
Ardından şans eseri hayatta kalanların yaşamı zorlaşmaya başladı. Gazze'de halk, gıdaya erişmekte zorluk çekiyor.
Kısıtlı imkanlarla yaşam devam ediyor
Filistinli Hayri Abdülkerim, kendi imkanlarıyla hazırladığı yemekleri, saldırılardan kaçarak Nasirat Mülteci Kampı'na göç eden vatandaşlara dağıtıyor.
Bölgede günlük yaşam İsrail'in saldırıları gölgesinde sürüyor. Saldırılar nedeniyle evlerini terk eden aileler, Nasır Hastanesi'nde kısıtlı imkanlarla yaşamına devam ediyor.
Filistinliler, su ihtiyaçlarını bölgedeki mobil depolardan karşılıyor.
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