Gazze'de yaşanan yıkımın korkunç boyutu görüntülere yansıdı İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altına aldığı Gazze Şeridi'nin saldırıların öncesindeki ve sonrasındaki görüntüleri bölgede yaşanan yıkımı gözler önüne serdi.

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ensonhaber.com

İsrail, haftalar boyunca Gazze Şeridi'nde ev, okul, hastane, cami, kilise ayırt etmeden tüm bölgeyi bombaladı.

Yüzde 70'ini çocuk ve kadınların oluşturduğu 15 binden fazla Filistinli, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitirdi.

İnsani ara

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

Uzlaşı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 51 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 150 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda insani aranın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.

Gazze Şeridi yerle bir oldu

Süreç devam ederken Gazze Şeridi'nin son hali ise bir kez daha gözler önüne serildi.

Savaştan önce binlerce binanın ayakta olduğu bölgede geriye enkazlar kaldı.