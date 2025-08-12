Gazze'de yürekleri sızlatan görüntü: Kazanında yemek biten görevlinin çaresizliği kamerada

Gazze'de insani krizi her geçen gün derinleşiyor...

7 Ekim 2023’ten bu yana yaşam savaşı veren Gazze'deki Filistinliler, bölgeye yardımların girişine de izin verilmemesi nedeniyle gıdaya ve suya erişemiyor.

İsrail’in bölgeye ulaştırılan gıda ve insani yardım malzemelerini engellemesiyle bilanço her geçen gün artıyor.

GAZZE'DE 2 ÇOCUK DAHA YETERSİZ BESLENME SEBEBİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’nde son 24 saatte 1’i çocuk 5 sivilin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtti.

Açıklanan son sayılarla, Gazze’de açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 103’ü çocuk 227’ye yükseldiği aktarıldı.

GAZZE'DE GIDA DAĞITIMLARI

İsrail'in saldırıları ve abluka nedeniyle açlık krizinin yaşandığı Gazze'de, Filistinlilere yemek dağıtımı hayır kurumları tarafından gerçekleştiriliyor.

Ancak ne yazık ki bu dağıtımlar da her Filistinliye ulaşamıyor.

ÇOCUKLAR BİR KAP YEMEK İÇİN BEKLEDİ

Bu kapsamda Gazze'den yürek parçalayan bir görüntü geldi...

Bölgede yemek dağıtımı sırasında soykırıma uğrayan onlarca çocuk bir kap yemek için sıra bekledi.

Ancak sıra onlara geldiğinde dağıtılacak bir yemek kalmadı.

GÖREVLİNİN ÇARESİZ ANLARI YÜREKLERİ BURKTU

Bu sırada kazanda yemek kalmadığını gösteren görevlinin çaresiz anları kameralara yansıdı.

Çaresizlik içinde yemek bekleyen Filistinlilere bakan görevli, gözyaşlarına ise hakim olamadı.

"AÇLIK VE SUSUZLUK" SİLAH OLARAK KULLANILIYOR

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırları ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.