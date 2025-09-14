Gazze'de zorunlu göç devam ediyor: İsrail saldırıları altında yüz binlerce Filistinli güneye kaçıyor

Gazze Şeridi, 2023'ten bu yana süren çatışmaların gölgesinde, İsrail'in askeri operasyonları nedeniyle derin bir insanlık dramı yaşıyor.

Bölgeye gerçekleştirilen hava saldırıları ve hastanelerini hedef alarak binlerce can kaybına yol açtı.

On binlerce Filistinli, evlerini terk etmek zorunda kalarak açlık, susuzluk ve yetersiz tıbbi yardım gibi zorlu koşullarla boğuşurken, son aylarda yoğunlaşan saldırılar bu krizi daha da derinleştirdi.

CAN KAYBI 64 BİNİN ÜZERİNDE

Birleşmiş Milletler verilerine göre, savaşın başından beri 64 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, bunların yarısı kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Bu saldırılar, Filistinlileri zorunlu göçlere sürüklerken, güneydeki 'güvenli' bölgelere yönlendirilenler yaşama tutunmaya çalışıyor.

SINIRLI EŞYALARIYLA GÖÇE ZORLANIYORLAR

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yoğun İsrail saldırıları ve zorunlu tahliye uyarıları, Filistinlileri Reşid Caddesi üzerinden güneye doğru kitlesel bir göçe zorlamaya devam ediyor.

Filistinliler, yanlarına alabildikleri sınırlı eşyaları, yatakları, giysileri ve ev eşyaları, tıka basa doldurdukları kamyonlar, minibüsler ve traktörlerle Reşid Caddesi'ni kullanarak güneye, özellikle Han Yunus ve Refah bölgelerine kaçıyor.

Bazı aileler yaya olarak, bazıları ise aşırı yüklenmiş araçlarla ilerliyor; yol kenarlarında biriken enkaz ve hasarlı araçlar, yaşanan dramı gözler önüne seriyor.

ÖLÜMLER SON BULMUYOR

Gazze'deki sağlık yetkilileri, son günlerdeki saldırılarda en az 87 sivilin öldüğünü, aralarında 25 çocuğun bulunduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi ise bu saldırıların 'zorla yerinden etme suçu' teşkil ettiğini vurguladı.

GÜVENLİ BÖLGELER GÖÇ İÇİN YETERSİZ

Göç edenler arasında çocuklar, yaşlılar ve engelliler çoğunlukta ve güneydeki sözde güvenli alanlar ise zaten aşırı kalabalık ve yetersiz altyapıya sahip.

Filistinli yetkililer, bu göçün 'demografik mühendislik' stratejisinin parçası olduğunu savunurken, İsrail ordusu ise Hamas altyapılarını hedef aldığını iddia ediyor.

Ancak sivillerin yaşadığı bu trajedi, Gazze'deki kıtlık ve insani krizin boyutlarını her geçen gün artırıyor.