Gazze'deki can kaybı Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 20 aylık bilançosunu aştı 7 Ekim'den bu yana devam eden savaşta İsrail, Gazze Şeridi'nde 10 bini aşkın sivili katlederken, bu sayısının 620 gündür süren Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan fazla olduğu ortaya çıktı..

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AA & Ensonhaber

Dünyanın gözü Rusya- Ukrayna ile İsrail-Filistin arasında yaşanan savaşta..

Her iki savaşta da olan masum sivillere oluyor..

7 Ekim'de Hamas'ın saldırılarını bahane eden İsrail, Gazze'yi gece gündüz demeden bombalıyor.

Havadan, karadan ve denizden yapılan saldırılarda hastane, okul ve camiler sıkça hedef oluyor.

Bombardıman altındaki milyonlarca Gazze halkı, yurtlarını terk ediyor.

Acı bilanço her geçen gün artıyor

1 milyondan fazla kişinin ayrıldığı Gazze’de, can kaybı giderek artıyor.

Savaşın birinci ayında acı bilanço 10 bin 22 oldu. Ölenlerin 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'i ise kadın...

Rusya Ukrayna Savaşı'nın 20 aylık bilançosunu aştı

Bu rakam, diğer tarafta 20 aydır devam Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki bilançoyu aştı.

İsrail, Gazze'de bir ayda 620 gündür süren Rusya-Ukrayna savaşından fazla sivil katledildi.

9 bin 806 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 962 kişi ise yaralandı..

Bu rakamlar Gazze'de ise şu şekilde;

-10 bin 22 kişi hayatını kaybetti.

-24 binden fazla kişi yaralandı.