Gazze'deki çatışmalarda 68 İsrail askeri öldü

AA
İsrail'in Gazze'deki katliamı devam ediyor.
Havadan sivilleri bombalayan İsrail ordusu, Gazze'ye karadan da girdi.
Bu kapsamda bölgede şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
2 İsrail askeri daha öldü
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 İsrail askerinin daha öldürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, 5 İsrail askerinin de Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda ağır yaralandığı ifade edildi.
Toplam sayı 68 oldu
İsrail ordusunun açıklamasına göre, 27 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 68'e yükseldi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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