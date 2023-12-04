Gazze'deki kara işgali genişliyor: Çok büyük çocuk kayıpları yaşanıyor UNICEF'ten yapılan açıklamada Gazze'nin güneyinde savaşın en kötü bombardımanının ve çok büyük çocuk kayıplarının yaşandığı belirtildi. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ise kuzeyde yaptıkları gibi güneyde de savaştıklarını ve Hamas komutanlarını hedef aldıklarını açıkladı.

AA & Ensonhaber

İsrail ordusu, toplamda 7 gün süren insani aranın sona ermesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 523'e yükseldi.

UNICEF: Savaşın en kötü bombardımanı yaşanıyor

Bir süredir İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği ve büyük yıkıma neden olduğu Gazze'de çalışmalarını yürüten Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, sosyal medya hesabından Gazze'deki duruma ilişkin paylaşımda bulundu.

"Gazze'nin güneyinde şu an savaşın en kötü bombardımanı yaşanıyor, çok büyük çocuk kayıplarının yaşandığını görüyoruz" ifadelerini kullanan Elder, çocukları ve ortak vicdanı kurtarmak için son bir uyarıda bulunduklarını kaydetti.

Elder, yaptığı bir diğer paylaşımda Han Yunus kentinde yoğun saldırılar olduğunu belirterek, "Burada çocukları etkileyen dehşeti anlatmakta güçlük çekiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusu: Gazze'nin kuzeyinde yaptığımız gibi güneyinde de savaşıyoruz

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaptıkları gibi güneyinde de savaştıklarını ve Hamas komutanlarını hedef aldıklarını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre,

Halevi, Gazze Tümeni'ndeki İsrail askerlerini ziyaretinde konuşan İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın iki tugayını tamamen olmasa da dağıttıklarını ve daha fazla taburu vurmak için hala Gazze içinde faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Hamas'a bağlı askeri yetkilileri ve komutanları hedef aldıklarını savunan Halevi, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde güçlü ve kapsamlı bir şekilde savaştık ve şimdi bunu Gazze Şeridi'nin güneyinde de yapıyoruz" dedi.

Gazze'nin güneyinde kara harekatı başladı

Öte yandan İsrail Ordu Radyosu'nun paylaştığı haberde ordunun Gazze Şeridi'nin güneyinde de kara operasyonu yapmaya başladığı belirtildi.

İsrail ordusuna bağlı zırhlı birliklerin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde faaliyet göstermeye ve Hamas hedeflerine saldırmaya başladığı ifade edildi.

Haberde ayrıca İsrail ordusunun gelecekte bölgedeki güçlerini ilerletmesi ve kara operasyonunu genişletmesinin beklendiğine yer verildi.

İsrail ordusu Gazze'deki kara işgalini genişletmeye devam ettiğini açıkladı

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari de düzenlediği basın toplantısında Gazze'deki kara işgalini genişletmeye devam edeceklerini belirterek, "İsrail ordusu, Hamas'ın her yerleşkesine doğru hareket ediyor" dedi.

İsrail'in şehir alanlarında ilerleyen kara birliklerine destek olmak için yoğun biçimde hava desteğinin kullanıldığını aktaran Hagari, Gazze Şeridi'nde hala daha 137 esirin bulunduğunu ifade ederek esirlerin sürekli akıllarında olduğunu, sürekli buna yönelik istihbarat ve harekat değerlendirmeleri yaptıklarını, güç uygularken esirlerin hayatını riske atmamak için sürekli istihbarat topladıklarını savundu.