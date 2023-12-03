Gazze'deki muhabirin en zor anı! Canlı yayında ailesinin yaşadığı ev bombalandı... İsrail ordusu, Han Yunus'ta toplu konut sitesini vurdu. Ailesi de orada yaşayan TRT Arabi Gazze Muhabiri Ruba Halit saldırı haberini canlı yayında aktarırken zor anlar yaşadı.

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ensonhaber.com

21. yüzyılda Orta Doğu’da bir soykırım yaşanıyor.

Ekim ayının ilk haftasında Gazze’ye saldırmaya başlayan İsrail, katliamının boyutunu her geçen gün artırıyor.

Yaklaşık 2 aydır süregelen savaşta 15 bini aşkın kişi hayatını kaybetti.

Bu oranın büyük bir oranı ise kadın ve çocuklara ait.

Bombardımanların etkisiyle adeta yerle bir olan Gazze’de sağlam kalan bina sayısı ise her geçen gün azalıyor.

Savaş sürecini dünyaya aktarmak üzere bölgede bulunan gazeteciler ise büyük bir sorumluluk üstleniyor.

İsrail, toplu konut sitesini hedef aldı

Bu sırada yakınlarını kaybeden gazeteciler de oldu.

Bunlardan biri daha Han Yunus kentinde yaşandı.

İsrail, Katar tarafından yaptırılan toplu konut sitesini hedef aldı ve uçaklarla saldırmaya başladı.

Ailesinin yaşadığı ev bombalandı, muhabir gözyaşlarına boğuldu

O gelişmeyi Gazze’nin farklı bir noktasından aktaran TRT Arabi Muhabiri Rubai Halit zor anlar yaşadı.

Halit, spikerin sorusuna yanıt verirken hedef alınan bölgede ailesinin bulunduğunu ve onlardan haber alamadığını söyledi.

Halit gözyaşlarına hakim olamazken, yayın kesilmek zorunda kalındı.

" Ailem, kocam ve çocuklarım bu sitede yaşıyor"

Rubai Halit canlı yayındayken şu cümleleri aktardı;

Amire, burası insan yoğunluğunun çok olduğu bir yer. Çok sayıda yerinden edilmiş insan var burada. Ailem, kocam ve çocuklarım bu sitede yaşıyor. Onların durumunu şu ana kadar öğrenemedim.

Aile saldırıdan kurtuldu

Halit’in ailesinin saldırıdan önce evlerini terk ettiği ve bombardımandan kurtulduğu öğrenildi.