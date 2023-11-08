Gazze'deki sağlık sistemi çöktü: Doktordan dünyaya "acil çağrı" Şifa Hastanesi'nde görevli Dr. Mohammed Ghaniem, acil serviste sadece birkaç saatlik elektrik kaldığını belirterek, "Bu video sivillerin, hastaların ve sağlık çalışanlarının kurtulabilmesi içindir. Çok acil bir çağrıdır." ifadelerini kullandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

İsrail'in Gazze'deki soykırımı son sürat devam ediyor.

Yeryüzü Doktorları Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Dr. Ghaniem, Şifa Hastanesi'nin acil servisinden çektiği videoda son durumu anlatarak dünyaya seslendi.

Dr. Ghaniem, hastanenin sadece acil departmanında elektrik olduğunu, diğer tüm bölümlerinde elektriğin kesildiğini aktardı.

"Artık ameliyat yapamayacağız"

Artık ameliyat yapamadıklarını belirten Ghaniem şöyle devam etti;

Binada hiç elektrik yok. Çok sayıda insan var burada. Güvenli bir yer bakıyorlar ve hastanenin koridorlarında kalıyorlar. Şimdi hastane de güvenli değil. Eğer yeni yaralı veya hastalar gelirse ameliyat ihtiyaçları varsa artık ameliyat yapamayacağız.

"Acil serviste sadece birkaç saatlik elektrik kaldı"

Acil departmanında daha kaç saat elektrik olacağını bilmediklerine dikkati çeken Ghaniem, "Gazze Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, acil serviste sadece birkaç saatlik elektrik kaldı. Eğer şanslıysam ve bu videoyu gönderebilirsem belki de bu Şifa Hastanesi'nden gelen son videom olacak. Yakıt yok, elektrik yok, internet yok. Bu video sivillerin, hastaların ve sağlık çalışanlarının kurtulabilmesi içindir. Çok acil bir çağrıdır." diye konuştu.

Yeryüzü Doktorları ekibi, Gazze'de gıda ihtiyaçlarını gidermek için sacda ekmek yapan bir kadınla beslenme koşulları hakkında röportaj yaptı.

Fiyatlar 3 kat arttı

Odun, yakıt ve gaz olmadığı için ekmeği pişirecekleri ateşi çocukların çevreden topladığı kartonlarla yaktıklarını anlatan kadın, un bulmakta zorluk çektiklerini, fiyatların da 3 kat arttığını kaydetti.

Buradaki birçok çocuğun yemek için beklediğini vurgulayan kadın, Gazze'de su bile bulunmadığını, tankerden bidonlarla taşıdıklarını ve tuzlu su içmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

"Hiçbir şeyimiz yok"

Dünyaya da seslenen kadın, "Bütün dünya görsün, buradaki çocuklar nasıl ekmek bekliyor. Bir bakın, görüntü halimizi anlatıyor. Bütün dünya biliyor ve görüyor. Şimdi hiçbir şeyimiz yok. Dünyayla iletişimimizin kesildiğini herkes biliyor." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)