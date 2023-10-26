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Gazze'deki saldırıdan yaralı kurtarılan kardeşlerin haykırışı: Ya Rab...

Gazze'deki saldırıdan yaralı kurtarılan kardeşlerin haykırışı: Ya Rab... Saldırıdan yaralı olarak çıkarılan iki kardeşin sedyede taşındığı anlar kayda alındı. Çocuklardan birinin bu sırada "Ya Rab... Ya Rab..." diye haykırışı dikkat çekti.