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Orta Doğu’daki gerilim her geçen gün tırmanmaya devam ediyor.
7 Ekim günü Hamas güçlerinin operasyonuna İsrail’in verdiği karşılıkla başlayan savaş, 20’nci gününde sürüyor.
Günlerdir devam eden saldırılarda binlerce sivil can verirken, İsrail bombardımana devam ediyor.
Vahşi saldırıların bir detayı da her gün daha da artan ölü sayısında çoğunluğu çocuk ve kadınların oluşturuyor olması.
Kardeşler yaralı kurtuldu
Bölgeden gelen görüntüler arasında dikkat çeken bir ayrıntı daha paylaşıldı.
Bombardımana tutulan bölgeden sağ çıkarılan kardeşler, sedye ile taşındı.
"Ya Rab" diyerek ağladı
Küçük çocuk, bu sırada ağlayarak feryat ederken "Ya Rab.. Ya Rab.." diyerek güçlü kalmaya çalıştı.
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