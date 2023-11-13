Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde bulunan yaralılar güvenli alana tahliye edilemiyor Hastaneler Genel Müdürü Muhammed Zakut, İsrail'in 3 gündür kuşatma altında tuttuğu Şifa Hastanesi'ndeki hasta, yenidoğan ve yaralıların tahliye edileceği güvenli bir yer bulunmadığını açıkladı.

AA

İsrail, Gazze'deki hastaneleri hedef alıyor.

Gazze Hastaneler Genel Müdürü Muhammed Zakut, İsrail'in 3 gündür kuşatma altında tuttuğu Şifa Hastanesi'ndeki hasta, yenidoğan ve yaralıların tahliye edileceği güvenli bir yer bulunmadığını söyledi.

Zakut, düzenlediği basın toplantısında, Şifa Hastanesi'ndeki insani duruma ilişkin bilgi verdi.

"Güvenli yer yok"

"Yaralıları, hastaları ve prematüre bebekleri Şifa Hastanesi'nden taşıyacak güvenli bir yer yok. Hastaneden çıkamayan yüzlerce yaralı var." diyen Zakut, dün Mısır'a "yaralıların, hastaların ve yenidoğanların ambulanslarla tahliye edilmesi" çağrısında bulunduklarını söyledi.

"Yakıtın tükenmesi sonucu 32 hasta şehit oldu"

Zakut şu ifadeleri ekledi;

Yakıtın tükenmesi, elektriğin kesilmesi ve sağlık hizmetlerinin verilememesi nedeniyle hastanede tedavi altında olan aralarında çocukların da olduğu 32 hasta şehit oldu.

Teklif edilen miktar, hastanenin bir saatlik ihtiyacını karşılıyor

İsrail'in hastaneye 300 litre yakıt tedariki yönündeki açıklamasını "dünyayla alay etmek" olarak nitelendiren Zakut, teklif edilen miktarın hastanenin sadece bir saatlik ihtiyacını giderebileceğini vurguladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)