Gazze'deki yakıt krizine Irak'tan destek Irak hükümeti, Gazze Şeridi'ndeki hastaneler için 10 milyon litre yakıt bağışında bulunma kararı aldığını açıkladı.

AA

İsrail'in abluka altına aldığı Gazze'de savaşın gölgesinde yaşam oldukça zor.

Her gün sayısızca bombardımana maruz kalan bölgede binlerce kişi can verirken, yakıt ve gıda sıkıntısı da arşa çıktı.

Bölgedeki en büyük krizlerin başında da yakıt sorunu geliyor.

Irak Gazze'ye 10 milyon litre yakıt yardımı yapacak

Irak hükümeti, Gazze'ye yakıt yardımı yapacağını açıkladı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Gazze Şeridi'nde işgal (İsrail) güçlerinin saldırılarına uğrayan Filistin halkının acılarını hafifletmek adına Bakanlar Kurulu, Gazze'deki hastaneler için 10 milyon litre yakıt bağışında bulunma kararı aldı.

Açıklamada, söz konusu yakıtın nasıl gönderileceğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail "izin vermeyeceğiz" demişti

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze'de insani kriz giderek derinleşirken yakıt sıkıntısı nedeniyle birçok hastane çalışamaz durumda.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son olarak dün yaptığı açıklamada, Hamas'ın elindeki esirler serbest bırakılmadan Gazze'ye yakıt girişine izin vermeyeceklerini söylemişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)