Gazze'deki yıkım havadan görüntülendi İsrail ordusu tarafından bombardımana tutulan Gazze'de binalar yıkıma uğrarken, insanlar enkaz altında can veriyor... Helikopterle havadan çekilen son görüntülerde yıkımın boyutu gözler önüne serildi..

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AA & Ensonhaber

Dünya yaklaşık 5 aydır Gazze Şeridi'ndeki savaşa şahit oluyor.

İsrail ordusu, aylardır abluka altındaki bölgeyi bombardımana tutuyor.

Sivilleri hedef alan İsrail, bu zamana kadar ateşkes çağrılarına da aldırış etmeden çoğunluğu kadın ve çocuk olan halka sistematik olarak saldırılarını sürdürüyor.

Havadan, karadan ve denizden yapılan saldırılarla bölgede can kaybında bilanço her geçen gün artıyor.

Bölgeden gelen son açıklamada can kaybı 30 bin 410'a yükselirken, yaralı sayısı ise 71 bin 700 oldu.

Yıkım havadan görüntülendi

Bir diğer yandan bombardımana tutulan Gazze'de binalar yıkıma uğrarken, insanlar enkaz altında kalıyor.

Gazze Şeridi'ndeki yıkımın boyutunu gösteren yeni bir görüntü ortaya çıktı. Videoda, Gazze'nin kıyı şeridinde neredeyse tüm binaların yıkıldığı görülüyor..

Bebekler yetersiz beslenme nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya

Öte yandan İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ederken kente uyguladığı ambargo nedeniyle insani yardımların girmemesi sonucu Filistinliler, açlık ve yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor.

Beslenme sorunu yaşanan çok sayıda Gazzeli çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya.

Yetersiz beslenme sorunu yaşayan yeni doğan bebekler, Beyt Lahya kentindeki Kamal Advan Hastanesi'nde kısıtlı imkanlarla tedavi görüyor.