Gazze'den eser kalmadı! Savaştan öncesi ve sonrası kamerada İsrail'in havadan, karadan ve denizden saldırdığı Gazze'de çekilen drone görüntüsü, savaşın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. İşte bölgede son hali...

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ensonhaber.com

Dünyanın yakından takip ettiği İsrail-Filistin savaşında 2'nci aya yaklaşıldı.

İsrail ordusunun sert saldırılarda bulunduğu bölgede, can kaybı giderek artıyor.

Sivillerin hedef alındığı savaşta, hastaneler, okullar ve camiler gece-gündüz demeden bombalanıyor.

İnsani ara verildi

Bu süreçte dünyanın birçok noktasından ateşkes çağrıları yapıldı.

Ancak savaşın tüm şiddetiyle devam ettiği süreçte Hamas ile İsrail arasında 4 günlük "insani ara" kararı alındı ve 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi.

Anlaşma uzatıldı

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlandı.

Son olarak yapılan geçici ateşkeste uzatma kararını taraflar kabul etti ve ateşkes 2 gün daha uzatıldı.

Gazze'nin öncesi ve sonrası...

Süreç devam ederken Gazze'nin son hali ise bir kez daha gözler önüne serildi.

Savaştan önce binlerce binanın ayakta olduğu kentte, geriye enkazlar kaldı.

İsrail'in saldırılarından önce ve sonra Gazze…