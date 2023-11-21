Gazze'den Mısır'a geçen 87 Türk ve KKTC vatandaşı Türkiye'ye getirilecek Gazze'de bulunan 87 Türk ve KKTC vatandaşı, Refah Sınır Kapısı'ndan geçti ve Mısır'a ulaştı. Grubun bugün Türkiye'ye getirilmesi amaçlanıyor.

DHA

İsrail ile Hamas'ın askeri kanadı olan El-Kassam Tugayları arasında 7 Ekim'den bugüne kadar süren çatışmalar şiddetini artırdı.

İsrail tarafından hedef gözetmeksizin vurulan ve katledilen sivillerin sayısı 13 bin 300'e ulaştı.

Havayoluyla Türkiye'ye getirilecekler

Gazze'de tam bir soykırım sürerken, Türk vatadandaşlarının bölgeden çıkarılmasına yönelik çalışmalarda ise ilerleme kaydedildi.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Gazze'de bulunan 87 Türk ve KKTC vatandaşı, Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Mısır'a ulaştı. Söz konusu grup bugün havayoluyla Türkiye'ye getirilecek.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 66, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde en az 5 bin 600'ü çocuk, 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300 oldu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 217 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu öldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)