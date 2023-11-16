Gazzeli aile, şehidine çığlık çığlığa ağıt yakarak veda etti İsrail ordusu tarafından öldürülen bir kadının ailesi, son vedasında çaresizce gözyaşı döktü. Ailenin bağırışları yürek burktu.

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ensonhaber.com

İsrail, Gazze'yi 41 gündür bombalıyor.

Haftalardır süregelen soykırım değerindeki saldırılar bölgeyi adeta yerle bir etti.

Her gün binlerce kişi yaralanıp can verirken, sağlık sistemi de çöktü.

Öyle ki Gazze'deki çoğu hastane artık işlevini kaybetti.

Bölge karanlığa sürüklenirken, saldırılar da her geçen gün şiddetleniyor.

Son gelen bilgilere göre ölü sayısı 12 bine dayanmış durumda. Bu oranın büyük bir çoğunluğu ise kadın ve çocuklara ait.

Filistin'den acının görüntüleri

Yakınlarını kaybeden Filistinlilerin görüntüleri sosyal medyaya düşüyor.

Bu kez ortaya çıkan görüntü yeniden yürekleri burktu.

Çığlıkları yürek burktu

O görüntülerde, İsrail ordusu tarafından öldürülen bir kadın için annesi ve kardeşlerinin gözyaşı döktüğü anlar dikkat çekti.

Aile, şehide son vedasında çığlık çığlığa ağıt yaktı.