İHA

İsrail ordusunun katliamlarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinliler, hayata tutunmak için her yolu deniyor.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'da yaşayan, ancak 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılar nedeniyle 9 kez yerinden edilen 37 yaşındaki Taysir Ubeyd, son olarak ailesiyle birlikte Deir el-Balah'a geldi.

Ubeyd, 10 kişilik ailesini İsrail ordusunun saldırılarından korumak amacıyla çukur kazarak "yer altı çadırı" inşa etti.

GAZZELİ BABA AİLESİNİ KORUMAK İÇİN YER ALTINA ÇADIR KURDU

Ubeyd, İsrail bombardımanına veya şarapnellere maruz kalma korkusuyla çadırını yer altına kurmak zorunda kaldığını ifade etti.

Saldırılardan kaçtıkları sırada uygun bir çadır kurmak için gerekli malzemelerin bulunmadığını ve daha sonra kullandıkları çadırın 10 kişilik ailesi için yeterli olmadığını belirten Ubeyd, çadırın ayrıca herhangi bir top veya şarapnele karşı koruma sağlamaması nedeniyle böyle fikrin aklına geldiğini belirtti.

"1 METRE 80 SANTİMETRE DERİNLİĞİNDE KAZIP İLK ÇADIRI KURDUM"

Ubeyd, "1 metre 80 santimetre derinliğinde toprak kazdım ve ilk çadırı kurdum. İçine şilteyi, giysileri koydum, düzenledim ve böyle yaşamaya başladık. Şu anda çocuklarım için ikinci çadırı hazırlıyorum. Çukur kazmak için ilkel aletler kullandım, eğer daha fazla imkanım olsaydı toprağı kazıp üstüne çadırı örten naylon ve yıpranmış kumaşı koymazdım." diye konuştu.

"AİLEM İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Ubeyd, yer altındaki çadırın normal çadırlara göre daha sıcak olduğunu, rüzgardan etkilenmediğini belirterek, "Ailemi ve çocuklarımı çok seviyorum. Onların tanık oldukları sıkıntı ve acılardan kurtulmaları için elimden geleni yapacağım." dedi.