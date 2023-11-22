Gazze, 47 gündür İsrail ordusunun türlü saldırılarıları altında.
7 Ekim günü başlayan çatışmalar, her geçen gün hızını daha da artırıyor.
Bölgede can kaybı 13 bini aşarken, oranın büyük bir kısmı da çocuklara ait.
Sivillerin hedef alındığı, hastanelerin bombalandığı soykırım niteliği taşıyan saldırılarda binlerce çocuk hayatını kaybetti.
İsrail havadan, denizden ve karadan saldırılarında hız kesmezken, ölü sayısı giderek artıyor.
Şehit yakınları üzüntü yaşadı
Saldırılarda hayatını kaybedenlerin naaşları, yakınları tarafından cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Gazze'nin Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan teslim alındı.
Hayatını kaybedenlerin yakınları üzüntü yaşadı.
Kızına son kez sarıldı
Bu esnada acılı bir babanın evladına son sarılışı ise yürekleri dağladı.
Şehit kızına son kez sarılan baba, evladını öptü kokladı ve kefene sardı...
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