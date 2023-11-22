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Gazzeli babanın acı anları: Şehit olan kızına son kez sarıldı

Gazzeli babanın acı anları: Şehit olan kızına son kez sarıldı İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocuklara her gün yenileri ekleniyor. Acılı bir babanın, şehit kızına son kez sarıldığı, öpüp kokladığı anlar yürek burktu.