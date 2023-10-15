Gazzeli çocuğun sözleri yeniden gündem oldu: 'Yeni nesil doğacak daha güçlü olacağız' İsrail-Filistin hattında yaşanan gerilimin ardından, sert müdahalelere maruz kalan Gazze'de kaydedilen bir video yeniden dolaşıma girdi. Küçük çocuk, "Toprağını savunacak yeni nesil doğacak ve daha güçlü olacağız" sözleriyle dünyaya haykırdı.

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ensonhaber.com

Dünya, 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail-Filistin hattındaki savaşı takip ediyor.

Çok sayıda can kaybının yaşandığı bölgede, bilanço giderek ağırlaşıyor.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sert müdahalelerde bulunuyor.

Öyle ki bölge halkı günlerdir elektriksiz ve susuz.

Roketlerin durmak bilmediği savaşta, siviller sık sık hedef alınıyor. Ortaya çıkan görüntüler ise yaşananların acı yüzünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

Hafızalara kazınan video

Bölgede gelişmeler devam ederken, sosyal medyada bir video dolaşıma girdi.

Geçtiğimiz yıl Gazze'de kaydedilen bir video, savaşla birlikte yeniden hatırlandı. Videoda yer alan küçük çocuğun dünyaya haykırışı kısa sürede viral oldu.

"Bir çocuk olarak neden güzel hayattan mahrum bırakılmışız"

İşte videodaki unutulmayan o sözler...

"Her şeyden önce ve bütün olanlara rağmen elhamdülillah diyoruz, çok zor ve şiddetli bir saldırıydı. Bu evden tam 7 şehit Allah’ın rahmetine kavuşmuş, bakın her şey yok olmuş. Biz bunu hak etmiyoruz, bomba sesleriyle yatıp kalkıyoruz. Kaderim bu sanki, bir çocuk olarak neden güzel hayattan mahrum bırakılmışız?

"Toprağını savunacak yeni nesil doğacak"

Yahudi düşmanımız bizden çok öldürünce bizim korkup kararlılığımızın zayıflayacağını mı zannediyor? Asla. Tam tersi teslim olmayız bu toprağın asıl sahibi biziz. Boşuna uğraşıyor, o saldırdıkça azmimiz daha da artar. Benim gibileri ürkütmek için bilerek çocukları hedef alıyor. Ama bilmediği bir şey var toprağını savunacak yeni nesil doğacak ve daha güçlü olacağız inşallah. Rehavete katılmayacağız, zafer bizim olacak Allah’ın izniyle.

Ne zaman diyecekler: “De ki yakında olsa gerek” de…