Gazzeli çocuklar İsrail'in saldırılarını durdurması için dünyaya çağrı yaptı Gazze'de bulunan Şifa Hastanesi'ne sığınan çocuklar, İsrail'in işgaline tepki gösterdi. Çocuklar okudukları bildiriyle dünyaya seslendi.

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ensonhaber.com

İsrail'in Gazze'ye yönelik zulmünden en çok etkilenenlerin başında hiç kuşku yok ki çocuklar geliyor.

Dünyanın seyrettiği katliamda 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi yerle bir edilirken bombardımandan kaçmak için Gazze'de bulunan Şifa Hastanesi'ne sığınan çocuklar, İsrail'in işgaline tepki gösteren bildiri okudu.

Gazzeli çocuklar dünyaya seslendi

Hastane önünde toplanan onlarca çocuk dünyaya seslendi.

Filistinli çocuklar, "Buraya 'Bizi korumak için mücadele edin' diye haykırmaya geldik. Yaşamak istiyoruz, barış istiyoruz. Çocukların katilleri için adaletin yerini bulmasını istiyoruz. İlaç, gıda ve eğitim istiyoruz. Bizi ve diğer çocukları bırakın, yaşayalım." ifadeleriyle uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu.

"Su bulamıyoruz, yiyecek bulamıyoruz"

Şifa Hastanesi'ne sığınan Filistinli çocuklar açıklamalarının devamında, "7 Ekim'den bu yana, öldürme ve soykırım ile karşı karşıyayız. Dünyanın gözü önünde bombalar tepemize düşüyor. Dünyaya ırkçılık için öldürmedikleri yalanını söylüyorlar ama Gazze'deki insanları öldürüyorlar. Gazzeli çocukların rüyalarını, geleceğini çalıyorlar. Bombalardan korunmak için Şifa Hastanesi'ne geldik. Bombalamadan sonra birden her şey bitti. Su bulamıyoruz, yiyecek bulamıyoruz. Kullanılmaması gereken suyu bile içiyoruz." şeklinde konuştu.