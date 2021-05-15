Gazzeli genç: Şehitlerin fotoğrafını çekerken kardeşlerimi gördüm

İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını çeken bir genç, karşılaştığı acı olayı anlattı.

İsrail güçlerinin masum Filistinlilere yönelik hain saldırıları devam ediyor...

Abluka altındaki Gazze'de İsrail'in saldırılarını belgelemek için şehitlerin hastanede fotoğraflarını çeken Filsitinli Muhammed el-Mensi, yürekleri sızlattı.

Filistinli genç, Endonezya Hastanesi'nde önüne gelen cansız bedenlerden ikisinin kardeşlerine ait olduğunu fark etti.

GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

Sosyal medyadan yayınladığı video ile olay anını ve yaşadığı acıyı anlatan Muhammed şunları söyledi:

"Endonezya Hastanesi'nde İsrail'in saldırısında şehit olanları ve yaralananların fotoğrafını çekiyordum. Sonra bir de baktım ki, iki kardeşim şehit olmuş. Yahudilerin katliamlarını belgeliyordum ama kardeşlerimin şehit olduğunu öğrendim. Ahmed ve Yusuf şehit oldular. Allah rahmet eylesin, onlara dua edin. İki kardeşim de şehit oldu."

Gazzeli genç, fotoğraflarını çektiği şehitlerin arasında iki kardeşinin bulunduğunu fark etti

