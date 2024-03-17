Gazzeli yaşlı kadın, torunları aç kalmasın diye ot pişirdi İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşlı bir kadın, torunlarını doyurmak için sokaklardan topladığı otları pişirdi. Acı dolu anlar telefon kamerasıyla kaydedildi.

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AA & Ensonhaber

Gazze'de yaşanan insani kriz, İsrail'in uzun süredir devam eden ablukası ve son dönemde artan saldırılarıyla daha da derinleşiyor.

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinli, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor ve açlıkla mücadele ediyor.

İsrail'in yardım girişlerine izin vermemesi, Gazze'nin zaten kırılgan olan ekonomisini ve yaşam koşullarını daha da kötüleştiriyor.

Gazze'de insanlar yiyecek ekmek bile bulamıyor

Gazzeliler, İsrail saldırıları ve ablukanın etkisi altında hayatlarının en zor dönemlerinden birini yaşıyorlar.

Özellikle kuzey bölgelerde durum daha da vahim, çünkü insanlar temel gıda maddelerine bile erişimde güçlük çekiyorlar.

Birçok aile, un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğütüp ekmek yapmaya çalışıyor. Ramazan ayı, bu zorlukları daha da derinden hissettiriyor.

"Biraz ot pişiriyorum"

Sosyal medyada dolaşan bir görüntüde, İsrail ablukasının neden olduğu açlıkla mücadele eden bir kadının, torunlarını beslemek için sokaklardan topladığı otları pişirdiği görülüyor.

Yaşlı kadın, ne yaptığı sorusuna, gözyaşları içinde, "Biraz ot pişiriyorum. Başka ne pişireceğiz? Ne yapabiliriz?" cevabını verdi.

Kendisiyle konuşan kişiye, üzüntü içinde ve ağlayarak, "Yeter oğlum, bunu daha fazla yapamam (konuşamam)." diyen yaşlı kadın, İsrail’in saldırıları altında yaşadıkları kıtlığı, "Torunlarıma yedirecek hiçbir şey bulamadım." diyerek anlattı.