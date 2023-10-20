Gazze'de acının vücuda bürünen halleri gözler önüne serildi İsrail, Deyr el Balah'ta Filistinli El-Kurd Ailesi'ne ailt evi vurdu. Yine sivillerin hedef alındığı saldırıda aileden 10'dan fazla kişi ölürken, geride kalanların çaresiz anları görüntülendi.

AA & Ensonhaber

Dünya, ciddi bir krizle daha karşı karşıya.

Ekim ayının ilk haftasında Orta Doğu'da bir kaosun fitili ateşlendi.

Hamas güçlerinin İsrail'e yönelik operasyonu karşılık bulunca bir savaş ortamı oluştu.

2. haftasına girilen savaşta ciddi kayıplar yaşanıyor.

Öyle ki İsrail, abluka aldığı Gazze'de vahşi saldırılara devam ediyor.

İsrail yine sivilleri hedef aldı

Bölgeden özellikle sivillerin, çocukların ve kadınların zarar gördüğü anlar küresel çapta tepki görüyor.

İsrail savaş uçakları bu kez de Deyr el Balah'ta Filistinli El-Kurd Ailesi'ne ait evi vurdu.

El Kurd Ailesi'nin 10'dan fazla üyesinin öldüğü saldırı sonrası El Aksa Şehitleri Hastanesi'nde getirilen cenazeler burada kefenlendi.

Cenaze yakınlarının çaresiz anları

Kefenlemeden sonra aile için hastane önünde cenaze namazı kılındı.

Bu anlarda dikkat çeken detaylardan biri ise yakınlarını kaybeden kişilerin acının yüze vurduğu halleri.

Savaşın ortasında evlerini ve ailelerini kaybeden kişiler, cenazelerin başında dakikalarca ağladı.

İşte acı ve çaresizliğin vücut bulmuş halleri...