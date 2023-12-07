Gazze'nin kuzeyindeki hastaneler devre dışı kaldı Bölgenin kuzeyindeki hastanelerin durumuyla ilgili açıklama, Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Açıklamada, "Gazze'nin kuzeyindeki hastaneler hizmet dışı" denildi.

AA

İsrail ablukası altındaki Gazze'de hastaneler zorlu süreçten geçiyor.

Hastaneler, İsrail ordusunun saldırıları ve kuşatması nedeniyle yakıt sağlayamadığı için devre dışı kaldı.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastanelerin hizmet dışı olduğunu, Şifa Hastanesi'nin bir kısmını işletmekte zorluk yaşadıklarını belirtti.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin durumuna ilişkin açıklama yaptı.

"Hastaneler hizmet dışı"

Kudra açıklamada, "Gazze'nin kuzeyindeki hastaneler hizmet dışı ve Şifa Hastanesi'nin bir kısmını işletmekte zorluklarla karşı karşıyayız." ifadelerine yer verdi.

Gazze Şeridi'ndeki hastaneleri işletme konusundaki girişimlerine tüm zorluklara rağmen devam edeceklerini aktaran Kudra, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nin bine yakın yaralıyla dolu olduğunu ve yaralıların yerlerde yattığını kaydetti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 86, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112’si çocuk, 4 bin 885’i kadın olmak üzere 16 bin 248’e yükseldi.

Hastanelere baskın düzenlediler

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 265 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 90 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)