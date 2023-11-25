Gazze'nin kuzeyine 49 günün ardından ilk kez yardım malzemesi geldi İsrail ve Hamas arasındaki uzlaşıyla başlayan insani ara kapsamında 49 günün ardından ilk kez Gazze Şeridi'nin kuzeyine insani yardım malzemesi ulaştı.

AA & Ensonhaber

İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma çerçevesinde çatışmalara verilecek 4 günlük insani ara, önceki sabah saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi.

Tarafların mutabakatıyla verilen insani ara çerçevesinde 7 Ekim'den bu yana ilk kez Gazze'nin kuzey kesimine yardım malzemesi sevki yapıldı.

Refah Sınır Kapısı'ndan giren yardım malzemesi yüklü tırlardan 3'ü akşam saatlerinde Gazze'nin kuzeyine vardı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sınır Kapıları Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada Gazze'ye 150 tır yardım malzemesi girdiği, tırlardan 4'ünün tüp gaz, 3'ünün de yakıt taşıdığı belirtildi.

Gazze'ye giren yakıtın 150 bin litre, tüp gaz miktarının ise 85 ton olduğu kaydedilen açıklamada yardım malzemelerinin girişinin dün 16.55'e kadar sürdüğü ifade edildi.

Gazze Şeridi'nin günlük yakıt ihtiyacı 400 bin litre

Gazze Şeridi'nde normal şartlarda günlük 400 bin litre yakıta, 500 tırlık mal ve ürün girişine ihtiyaç duyuluyor.

Hastanelerde birincil ihtiyaç olan ve kuyulardan su çıkarılmasına olanak sağlayan dizel yakıt, Gazze halkı için hayati öneme sahip.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yakıt girişini engellemesiyle birçok hastane elektriksiz kaldığı için faaliyetlerini sürdürememiş, ambulanslar hizmet dışı olmuş, doktorlar cep telefonu ışığıyla cerrahi operasyonlar yapmak zorunda kalmıştı.

Gazze'deki çatışmaların ilk haftasında, bölgedeki tek elektrik santrali yakıt yetersizliği nedeniyle elektrik üretimini durdurmuştu.

Daha sonra da hastaneler, telekomünikasyon şirketleri, sağlık merkezleri, evler ve kuyudan su çıkarmada kullanılan jeneratörleri çalıştırmak için gerekli olan yakıt tükenmişti.

Hamas, 23 Kasım'da insani aranın, Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tırının girişini kapsadığını duyurmuştu.