Gazze'nin tamamen işgali planı: İsrail Genelkurmay Başkanı, bugün karar verecek

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik insanlık dışı tutumunu sürdürüyor.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, Gazze kentini işgal kararı almasının ardından askeri hazırlıklara başlanması talimatı verildiği aktarılmıştı.

Bölgede yeni bir gelişme yaşandı...

GENİŞ KAPSAMLI TOPLANTI DÜZENLENECEK

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Gazze kentinin işgal planını onaylamak için bugün ordu yetkilileriyle geniş kapsamlı bir toplantı düzenleyeceği bildirildi.

PLAN NELER İÇERİYOR

İsrail ordu radyosunun haberine göre, Zamir, Gazze kentinin işgal planlarını onaylamak üzere Güney Bölgesi Komutanlığı ile bir araya gelecek.

Haberde, planın ‘daha önce belirtildiği gibi kentin sakinlerinin tahliyesiyle sınırlı olmadığı, aynı zamanda kentin tamamen kuşatılmasını ve operasyonel olarak kontrolünün sağlanmasını da içerdiği’ belirtildi.