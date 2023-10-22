Gazze'ye hava saldırıları! Mülteci kampında sivillerin sığındığı okul vuruldu... Han Yunus kentinde sivillerin bulunduğu bir evin bombalanması sonucu onlarca sivil yaralandı.

ensonhaber.com

İsrail'in hava saldırıları gece gündüz devam ediyor...

İsrail'in Gazze'deki katliamı 16. gününde.

7 Ekim'de başlayan Filistinlilere yönelik İsrail saldırıları tüm şiddetiyle devam ediyor.

Gazze'yi abluka altına alan İsrail hastane okul farketmeksizin sivilleri vurmaya devam ediyor.

İsrail sivillerin olduğu okulu vurdu

Gazze'de Han Yunus mülteci kampında sivillerin sığındığı okul vuruldu.

Han Yunus kentinde sivillerin bulunduğu bir evin bombalanması sonucu onlarca sivil yaralandı.

Şimdiye kadar gerçekleştirilen bombardımanlarda bin 524’ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldü.

"Teröristlerin işbirlikçisi"

Öte yandan Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Usame Hamdan, İsrail'in Gazze'yi işgal etmeye kalkışması durumunda, 7 Ekim'de yaşananların İsrail için "basit" kalacağı uyarısında bulundu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kalmayı tercih eden ve güneyine gitmeyen herkesi "teröristlerin işbirlikçisi" sayabileceğini ilan etti.