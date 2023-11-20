Gazze'ye ilk kez sahra hastanesi kurulmasına izin verildi İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana ilk kez bir sahra hastanesi, 170 personel ve 40 kamyon tıbbi yardım ile Gazze Şeridi’ne giriş yaptı.

AA & Ensonhaber

Ürdün tarafından İsrail saldırılarında yaralanan Filistinlilerin tedavisi için gönderilen sahra hastanesi, 170 personel ve 40 kamyon tıbbi yardım ile Gazze Şeridi’ne giriş yaptı.

Ürdün tarafından yapılan açıklamada, sahra hastanesinin 41 yatak kapasitesine sahip olduğu aktarıldı.

Sahra hastanesi Han Yunus'ta kurulacak

Gazze Şeridi’ndeki hastanelerin Genel Müdürü Muhammed Zaqout, sahra hastanesinin yaralı ve hastaları kabul etmek üzere güneydeki Han Yunus'ta kurulacağını ifade etti.

Bölgedeki hastanelere her gün yüzlerce yaralının geldiğini ifade eden Zaqout, hastanelerin artık hasta ya da sezaryenle doğum yapması gereken kadınları kabul edemediğini aktardı.

Türkiye'nin de hastane kurması bekleniyor

Ürdün'ün 2009'dan bu yana Gazze Şeridi'nde bir sahra hastanesi bulunurken, söz konusu hastane bölgeye kurduğu ikinci hastane olacak. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar tarafından gönderilen sahra hastanelerinin de yakında bölgeye ulaşması, Türkiye'nin de bölgeye bir sahra hastanesi kurması bekleniyor.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 5 bin 500’ü çocuk, 3 bin 500’ü kadın olmak üzere 13 bin kişi hayatını kaybederken, 30 bin kişi yaralandı.