Gazze'ye insani yardım: Refah Sınır Kapısı açılıyor

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların şiddeti her geçen gün artıyor.
İsrail, Gazze'ye bomba yağdırırken tüm dünyada yaşanılanlar yakından takip ediliyor.
Refah Sınır Kapısı açılıyor
Gazze'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nın yarın açılması bekleniyor.
Mısır basınının Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberlerde Gazze'ye insanı yardımın ulaştırılması için yarın sabah Refah Sınır Kapısı'nın açılacağı belirtildi.
Sınırın saat kaçta açılacağı ise aktarılmadı.
Biden açıklamıştı
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'den ABD'ye döndüğü sırada uçakta yaptığı açıklamada Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Refah Sınır Kapısı’nın açılması ve Gazze'ye insani yardım taşıyan yaklaşık 20 kamyonun geçişine izin verilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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