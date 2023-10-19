Gazze'ye insani yardım: Refah Sınır Kapısı açılıyor Mısır basınında yer alan haberlerde Gazze'ye insanı yardımın ulaştırılması için sabah saatlerinde Refah Sınır Kapısı'nın açılacağı ifade edildi.

İHA

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların şiddeti her geçen gün artıyor.

İsrail, Gazze'ye bomba yağdırırken tüm dünyada yaşanılanlar yakından takip ediliyor.

Refah Sınır Kapısı açılıyor

Gazze'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nın yarın açılması bekleniyor.

Mısır basınının Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberlerde Gazze'ye insanı yardımın ulaştırılması için yarın sabah Refah Sınır Kapısı'nın açılacağı belirtildi.

Sınırın saat kaçta açılacağı ise aktarılmadı.

Biden açıklamıştı

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'den ABD'ye döndüğü sırada uçakta yaptığı açıklamada Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Refah Sınır Kapısı’nın açılması ve Gazze'ye insani yardım taşıyan yaklaşık 20 kamyonun geçişine izin verilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)