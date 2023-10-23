Gazze'ye insani yardım! Refah Sınır Kapısı’ndan 51 tır geçti... İnsani yardımların ulaştırılması için açılan Refah Sınır Kapısı’ndan 14 tır daha Gazze Şeridi’ne geçti. İnsani yardım taşıyan 3 konvoy Gazze’ye ulaşmış oldu.

İHA

Tüm dünyanın yakından devam ettiği İsrail-Filistin savaşını tüm dünya yakından takip ediyor.

Gazze'de savaşla birlikte elektrik ve yakıtları kesilen vatandaşlar yaşam savaşı veriyor...

Bu kapsamda bölgeye insanı yardımlar götürülmeye çalışılıyor.

İsrail-Hamas çatışmaları 16’ıncı gününde devam ederken, bir insani yardım konvoyu daha Refah Sınır Kapısı’ndan Gazze Şeridi’ne geçti.

14 yardım tırı teslim alındı

Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisi yaptığı açıklamada, gıda ve ilaç gibi insani yardım taşıyan 14 tırın Gazze Şeridi'ne girdiğini ve yardımların Filistin Kızılayı ve BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından teslim alındığını açıkladı.

Gazze Şeridi’ndeki Filistin Kızılayı’ndan bir yetkili ise, yardım konvoyunun taraflarına ulaştığını ve yardımların UNRWA’nın Gazze Şeridi’ndeki depolama tesislerine götürülmek üzere tırlardan boşaltılmaya başlandığını ifade etti.

Yardım konvoyunda yakıt olmadığı aktarıldı.

3 konvoy ulaştı

Dünyanın dört bir yanından Gazze Şeridi’ne gönderilen yardımları taşıyan 20 tırlık ilk konvoycumartesi günü, 17 tırlık ikinci konvoy ise dün erken saatlerde Gazze Şeridi’ne geçmişti.

Son konvoy ile insani yardım taşıyan 3 konvoy Gazze’ye ulaşmış oldu.

100 kamyon daha gerekli

Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin ihtiyaçlarının karşılanması için günde 100 kamyonun sınırdan geçmesi gerektiği belirtildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)