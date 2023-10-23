Gazze'ye roket saldırıları! Küçük çocuk kefenler arasında ailesini aradı... Gazze Şeridi'nin Deyr El Balah kentine düzenlenen hava saldırısında aile üyelerini kaybeden Khaled, toplu kefenler arasında ailesinin cansız bedenini aradı.

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AA

İsrail bombardımanı ve abluka altında olan Gazze'deki çatışma sürüyor...

Hamas'ın İsrail'e roket saldırıları ve sızmalarının ardından İsrail, çok yönlü saldırılar gerçekleştiriliyor.

Havadan ve karadan devam eden saldırılarda Gazzeli vatandaşlar açlık ve sağlık sorunlarıyla baş başa bırakılıyor.

İsrail kadın çocuk ayırt etmeksizin cami, hastane ve okulları bombardımana tutuyor.

Yaşanan saldırılarda onlarca sivil hayatını kaybetti.

5 bin vatandaş hayatını kaybetti

Savaş bölgesinden son aktarılan bilgiye göre 182'si çocuk 436 Filistinli hayatını kaybetti.

Öldürülenlerin sayısı 5 bin 87'ye yükselirken ölenlerden 2 bin 55'i çocuk, bin 119'u kadın. Aynı zamanda yaralıların sayısı ise 15 bin 273'e ulaştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne hava saldırılarını yoğunlaştıracağını duyurdu.

Mahallelere hava saldırısı

Deyr El Balah bölgesine düzenlenen saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Saldırı sonrası bölgede çalışma başlatılırken saldırı altındaki mahallede bulunan Filistinliler, çaresiz anlar yaşadı.

Cenazeler arasında ailesini aradı

Gazze Şeridi'nin Deyr El Balah kentine düzenlenen hava saldırısında aile üyelerini kaybeden Khaled ise acı içinde ailesine ulaşmaya çalıştı.

Küçük çocuk, Aksa Şehitleri Hastanesi'nde hayatını kaybedenler arasında yakınlarının cenazelerini aradı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)