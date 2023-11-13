Gece gündüz bombalanan Gazze'nin son hali İsrail tarafından saldırıya uğrayan Gazze'de binlerce konut yerle bir oldu. Gazze'deki savaşın yıkıcı boyutu gözler önüne serildi.

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ensonhaber.com

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye çeşitli saldırılar düzenliyor.

Bir ayı aşkın süredir devam eden saldırlar sonucunda binlerce insan can verdi.

Sivillerin hedef alındığı soykırımda son gelen bilgilere göre can kaybı 11 bini geçti.

Bu oranın büyük bir kısmının çocuklara ait olması ise dünya genelinden tepki çekiyor.

Gazze yerle bir oldu

Bir diğer yandan gece gündüz bombardımana tutulan Gazze adeta yerle bir oldu.

Açıklamaya göre, İsrail'in 37 gündür devam eden saldırılarında 41 bin 30 konut tamamen, 222 bin 120 konut ise kısmen yıkıldı.

Gazze'nin bir ay önceki ve bir ay sonraki hali gözler önüne serildi.

İşte o kareler...