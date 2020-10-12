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Gence'de enkazdan çıkarılan çocuklar
- Haber Merkezi
- 12.10.2020 - 10:30
Ermenistan ordusu, Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor.
Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den 11 Ekim'e kadar Ermenistan'ın saldırılarında 41 Azerbaycanlının şehit olduğunu, 205 sivilin yaralandığını bildirdi.
"TAŞIN ALTINDA KALDIM"
Ermeni güçlerinin, Moskova'da varılan ateşkes anlaşmasının üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 9 kişi ölmüş, 34 kişi de yaralanmıştı.
Gence'de enkazdan çıkarılan çocuklar, yaşadıklarını anlattı. Onlardan biri, "Taşın altında kalmıştım. Korkmuştum. Asla unutmayacağım." dedi.
GÜLÜMSEYEN AZERBAYCANLI ÇOCUK
Saldırılar nedeniyle yüzü kanlar içinde kalan bir Azerbaycanlı çocuğun gülümsemesi ise dikkatleri üzerinde topladı.
Sosyal medya paylaşımlarında, "Ermenistan'a en iyi mesajı çocuğun yüzündeki tebessüm veriyor." yorumları yapıldı.
Gence'de enkazdan çıkarılan çocuklar ViDEO