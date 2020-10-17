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Gence'de füze saldırısının ardından ortaya çıkan görüntüler

Gence'de füze saldırısının ardından ortaya çıkan görüntüler

Ermenistan tarafından orta menzilli balistik füzeyle yapılan saldırı sonucu Gence kentindeki bir bölge yerle bir oldu.