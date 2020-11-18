George Clooney, 14 milyon doları arkadaşlarına dağıttığını doğruladı

Ünlü olmadan önce kendisine yardım eden 14 arkadaşına birer milyon dolar verdiğini söyleyen Clooney, "Onlarsız şimdi sahip olduklarımın hiçbirinin olmayacağını düşündüm" dedi

Hollywood yıldızı George Clooney'in, gençlik yıllarında kendisine destek olan 14 arkadaşını evine yemek yemeye diye davet edip birer milyon dolar dağıttığı haberleri, daha önce basına yansımıştı.

O dostları arasında yer alan Cindy Crawford'ın eşi Rande Gerber, bu durumu açıklamıştı.

Clooney, ünlü olmadan önce kendisine yardım eden dostlarına minnet borcunu ödediği yönündeki söylentileri ilk kez kendi ağzından doğruladı.

PARAYI VERDİ, MUTLU OLDU

GQ dergisi tarafından 'Yılın İkonu' seçilen 59 yaşındaki oyuncu, söylentilerle ilgili konuştu.

George Clooney, dergiye verdiği röportajda, kazandığı parayı arkadaşlarına vermekten mutlu olduğunu belirtti.

“35 YIL BOYUNCA…”

Usta oyuncu, "Sahip olduğum tek şey, 35 yıl boyunca bana şu ya da bu şekilde yardım etmiş olan adamlardı. Onlarsız şimdi sahip olduklarımın hiçbirinin olmayacağını düşündüm. Bana bir otobüs çarparsa hepsinin vasiyetimin içinde olacağını düşündüm. Sonra neden otobüs çarpmasını bekliyorum ki dedim.” diye konuştu.

EN YAKIN ARKADAŞLARI

George Clooney'nin arkadaşları arasında oyuncu ve yönetmen Grant Heslov, Curb Your Enthusiasm dizi oyuncusu Richard Kind, eski aktör Tommy Hinkley, Cindy Crawford'ın eşi Rande Gerber yer alıyor.