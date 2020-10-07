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- George Floyd'u öldüren polis, 1 milyon dolar kefaretle serbest bırakıldı
George Floyd'u öldüren polis, 1 milyon dolar kefaretle serbest bırakıldı
Amerikalı siyahi George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuru Derek Chauvin'in kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.
- AA
- 07.10.2020 - 20:49
ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınan siyahi George Floyd, hayatını kaybetmişti.
Floyd'u gözaltına almaya çalışan polislerden Derek Chauvin'in, şüphelinin boynuna diziyle bastırması sonucu boğularak öldüğü ortaya çıkmış ve polis memuru tutuklanmıştı.
Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuru Chauvin'in 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.