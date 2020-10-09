George Floyd'u öldüren polisin serbest bırakılması protesto edildi

Siyahi George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuru Derek Chauvin'in serbest kalmasının ardından binlerce kişi Minnesota sokaklarına indi.

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alındığı sırada, polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.

Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuru Derek Chauvin (44), tutuklanmıştı.

1 MİLYON DOLAR KEFALETLE SERBEST KALDI

Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuru Chauvin'in, 1 milyon dolar kefalet ile serbest bırakıldığı açıklandı.

KARARA PROTESTO

Bu karar ise Minnesota elayetinin Saint Paul kentinde protesto edildi.

Binlerce kişi sokağa çıkarak, pankartlar eşliğinde sloganlar attı.