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    George W. Bush'tan gaf: Tek bir adamın Irak işgali

    ABD'nin eski Başkanı Bush, Ukrayna savaşından bahsettiği konuşmasında yanlışlıkla "Irak" dedi. Gafının farkına varan Bush, ilerleyen yaşına atıfta bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 19.05.2022 - 14:01
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 14:35
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    George W. Bush'tan gaf: Tek bir adamın Irak işgali

    24 Şubat'ta başlayan Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların üzerinden aylar geçti.

    ABD'nin 43'üncü Başkanı George W. Bush, Dallas'ta seçimlerle ilgili düzenlenen bir etkinlikte konuşma yaptı.

    "Tek bir adamın Irak'ı işgal etme kararı"

    Ukrayna'da devam eden savaşa değinen Bush, konuşmasının bir bölümünde gafa imza atarak Irak dedi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ve bu ülkedeki sistemi eleştiren Bush, "Tek bir adamın Irak'ı tamamen haksız ve vahşi bir şekilde işgal etme kararı..." ifadesini kullandı.

    George W. Bush'tan gaf: Tek bir adamın Irak işgali ViDEO

    Bush'un yaptığı gaf

    "Ukrayna demek istedim." diyerek düzeltme yapmaya çalışan Bush, "Irak da öyle. Her neyse..." şeklinde konuştu. 75 yaşındaki Bush, gafını ilerleyen yaşına bağladı.

    Sosyal medyanın gündeminde: Sonunda itiraf etti

    Kullanıcılar, sosyal medyada Bush'un gafına ilişkin, "George W. Bush bir savaş suçlusu", "Bush'un sonunda itiraf etmesi 20 yılını aldı" şeklinde yorumlar yaptı.

    George W. Bush tan gaf: Tek bir adamın Irak işgali #1

    Irak'a 'demokrasi' vaadiyle gelen yıkım

    Bush yönetimindeki ABD, 2003 yılında nükleer silah bahanesiyle Irak'a karşı askeri operasyon başlattı.

    Ülkede büyük bir yıkıma ve kaosa yol açan ve ayrıca "demokrasi" vaadiyle başlatılan savaş nedeniyle, 2003-2011 yılları arasında yaklaşık 120 bin sivil yaşamını yitirdi.

    4 bin 400 ABD askerinin hayatını kaybettiği işgal sırasında 32 bin asker de yaralandı. Harcanan para ise 1 trilyon doları aştı.


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