Georgetown’da 20 öğrencinin öldüğü yangını, bir başka öğrenci çıkardı 20 öğrencinin hayatını kaybettiği yurt yangınını, bir öğrencinin çıkardığı açıklandı. Söz konusu öğrencinin yangında yaralanmadığı aktarılırken, yurtta modern bir yangın alarm sisteminin bulunmadığı öne sürüldü.

İHA

Guyana’nın başkenti Georgetown’da yer alan maden kasabası Mahdia’da bir facia yaşandı…

22 Mayıs günü, bir ortaokula ait kız öğrenci yurdunda yangın çıktı.

Yangında en küçüğü 5 yaşında olmak üzere 20 öğrenci hayatını kaybetti.

Öğrenci çıkardı

Feci olayla ilgili açıklama yapan Mahdia Belediye Başkanı David Adams, yangının bir öğrenci tarafından çıkarıldığını söyledi.

Söz konusu öğrencinin yangında yaralanmadığını belirten Adams, öğrencinin devlet gözetiminde olup olmadığını teyit edemediğini sözlerine ekledi.

Guyana Polis Teşkilatı ve Guyana Eğitim Bakanı Priya Manickchand ise Adams’ın açıklamasını henüz doğrulamadı.

"Modern bir yangın alarm sistemi yok" iddiası

Manickchand yaptığı açıklamada, “Soruşturmanın nereye varacağı hakkında konuşmak istemiyorum. Bildiğim şey, yangının sona erdiği, yangının nerede çıkarıldığı ve kötü niyetle çıkarıldığı. Bu noktada belirli bir öğrenci hakkında konuşmak istemiyorum.” dedi.

Yurtta modern bir yangın alarm sisteminin bulunmadığı ve öğrencilerin yangın tatbikatlarının yapılmadığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Manickchand, “Bütün bunlar araştırılıyor ve bilgi verilecek.” dedi.