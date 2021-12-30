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    Ghislaine Maxwell'in seks ticareti davasında suçlu olduğuna karar verildi

    ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan Ghislaine Maxwell, yargılandığı seks ticareti davasında suçlu bulundu.
    • AA
    • 30.12.2021 - 02:25
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    Ghislaine Maxwell'in seks ticareti davasında suçlu olduğuna karar verildi

    Ghislaine Maxwell'in New York'ta 6 ayrı suçlamadan yargılandığı seks ticareti davasında jüri karara vardı.

    6 SUÇLAMANIN 5'İNDEN SUÇLU BULUNDU

    Bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'in yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılanan Maxwell, kendisine yöneltilen 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulundu.

    Ghislaine Maxwell in seks ticareti davasında suçlu olduğuna karar verildi #1

    OLAY

    Epstein'in eski kız arkadaşı olan İngiliz asıllı Maxwell, duruşmalarda suçsuz olduğunu, gözaltındayken haksız yere tutulduğunu ve kötü muamele gördüğünü iddia etmişti.

    Maxwell, Temmuz 2020'de seks ticareti suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

    Benzer suçlardan tutuklu bulunan Epstein ise, 2019 yılında Manhattan'daki Metropolitan Hapishanesindeki hücresinde ölü bulunmuştu.

    Ghislaine Maxwell in seks ticareti davasında suçlu olduğuna karar verildi #2

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