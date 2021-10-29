Gigi Hadid ile Zayn Malik ayrıldı

Gigi Hadid'in annesi Yolanda Hadid, Zayn Malik'in kendisine vurduğunu söyledi. Çiftin yaşananların ardından ayrıldığı açıklandı.

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid’in annesi Yolanda Hadid ve şarkıcı damadı Zayn Malik arasında kavga çıktı.

Kavga sırasında iddiaya göre Zayn Malik, anne Hadid’e vurdu.

Yolanda Hadid şiddet iddiasını basınla paylaşınca konunun muhatabı Malik, bir açıklama yaptı.

"KIZIMI KORUMAK İÇİN..."

Zayn Malik, “Kızımı korumak için partnerim birkaç hafta önce evde değilken evimize giren bir aile üyesinin iddiasına karşı çıkmadım. Bu özel bir meseleydi ve öyle kalmalı. Ancak şu an görülüyor ki, kızımı hak ettiği bir şekilde annesiyle ortak bir şekilde büyütme çabalarıma rağmen yaşananlar basına sızdı. Yine de paylaşılan bütün sert sözlere dahil olanların iyileşeceğine ilişkin umutluyum ve daha önemlisi, Khai’i korumak ve ona hak ettiği gizliliği vermek konusunda kararlıyım.” dedi.

“VURDUĞUMU ISRARLA REDDEDİYORUM”

Darp iddiası ile ilgili de konuşan Malik, “Yolanda Hadid’e vurduğumu ısrarla reddediyorum. Kızımın iyiliği için daha fazla detay vermeyeceğim. Umarım Yolanda yanlış iddialarını yeniden değerlendirir ve özel olması gereken bu aile meselelerini iyileştirmeye yönelir.” ifadelerini kullandı.

AYRILDILAR

Yolanda Hadid ve Zayn Malik arasında yaşananlara ilişkin haberlerin ardından model Gigi Hadid’in temsilcisi, çiftin şu an ayrı olduklarını bildirdi.

Hadid’in, bu dönemde yalnız kalmayı talep ettiği de belirtildi.