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    Girit'te 5.3 büyüklüğünde deprem

    Girit Adası'nı sallayan depremin büyüklüğü, AFAD tarafından 5.3 olarak açıklandı. Depremin 35 kilometre derinlikte gerçekleştiği aktarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2021 - 08:10
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 09:12
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    Girit'te 5.3 büyüklüğünde deprem

    Yunanistan'ın Girit Adası'nda, bu sabah yerel saatle 07.48'de 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Sabah saatlerinde meydana gelen deprem, endişeye neden oldu.

    35 KİLOMETRE DERİNLİKTE GERÇEKLEŞTİ

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, sarsıntı yer yüzeyinin 35 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

    DÜN DE ESKİ BİNA VE KİLİSELER YIKILDI

    Girit'te dün gerçekleşen 6 büyüklüğündeki deprem birçok eski bina ve kilisenin yıkılmasına yol açmış, bir kişi hayatını kaybetmişti.

    Girit te 5.3 büyüklüğünde deprem #1

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