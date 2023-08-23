GKRY lideri Hristodulidis, Pile meselesinde Türkiye'yi hedef aldı KKTC'ye açık desteğini ileten Ankara, Rum kesimini alarm durumuna geçirdi. Yapılan açıklamada, "Uluslararası toplum Türkiye'ye net cevap verdi" iddiasında bulunuldu.

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Pile-Yiğitler yoluyla ilgili çalışmalarına başlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) adımı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan başta olmak üzere Batı'da rahatsızlığa yol açtı.

Geçtiğimiz günlerde KKTC'ye ait iş makinelerinin Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerince durdurulmak istenmesi, Ada'da Türk tarafına karşı duruşu yeniden gözler önüne serdi.

Uluslararası toplumun 'arkasına saklanarak' konuştu

Türkiye bu süreçte KKTC'nin yanında olduğunu ilan ederken, Ankara'nın tutumu Rum kesimini endişeye sevk etti.

GKRY lideri Nikos Hristodulidis, "Uluslararası toplum Türkiye'ye net cevap verdi. Daha fazla bir şey söylememe gerek yok." iddiasında bulundu.

Rum kesiminin 'biz yapıcıyız' iddiası

Kendilerinin "yapıcı bir rol" oynadığını ileri süren Hristodulidis, "Müzakerelerin yeniden başlaması için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü bu, bizi vatanımızın yeniden birleşmesine götürecektir." görüşünü paylaştı.

Yunan basınından ERT'nin aktardığına göre, uluslararası toplumun tepkisinin Kıbrıs Türkleri'nin Pile planına "fren" olup olmadığı sorulan Rum lider şöyle konuştu:

Uluslararası toplumun büyük tepkisini gördünüz, AB'nin tepkisini gördünüz.

"Ersin Tatar ile görüşmeye hazırım"

Nikos Hristodulidis, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile New York'ta görüşme ihtimalini değerlendirirken, "Sayın Tatar ne zaman hazır olursa onunla görüşmeye hazırım." ifadesini kullandı.

Türkiye: KKTC'yi sonuna kadar destekliyoruz

"Pile'yi Rum köyüne dönüştürmek istiyorlar" uyarısında bulunan Cumhurbaşkanı Tatar'ın ardından, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da "KKTC’nin haklı pozisyonunu sonuna kadar destekliyoruz." demişti.